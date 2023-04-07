Вышел трейлер сериала «Асока» по «Звёздным войнам»

Компания Lucasfilm выпустила первый трейлер «Асоки», сериала про Асоку Тано — любимого падавана Энакина Скайуокера. Её роль исполняет актриса Розарио Доусон.

Видео опубликовано на YouTube-канале Star Wars.

Впервые джедай по имени Асока появилась в сериале «Мандалорец». В новом проекте героиня будет охотиться за адмиралом Трауном, чтобы отыскать пропавшего некогда джедая Эзру Бриджера.

Как сообщает Variety, премьера шоу состоится в августе на Disney+.

По словам Розарио Доусон, эта роль дарит ей много опыта и меняет её. Актриса отметила, что ей нравится быть частью вселенной «Звёздных войн» и держать световой меч в руке.

Ранее на YouTube появился первый трейлер биографического фильма «Быть Сальвадором Дали» с Эзрой Миллером.