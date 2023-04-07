В сети вышел первый трейлер «Быть Сальвадором Дали» со скандальным Эзрой Миллером

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На YouTube появился первый трейлер предстоящего биографического фильма «Быть Сальвадором Дали» с Эзрой Миллером, который недавно был обвинён в краже и жестоком поведении.
В сети вышел первый трейлер «Быть Сальвадором Дали» со скандальным Эзрой Миллером
  • Gettyimages.ru

В картине Миллер исполняет роль молодого Сальвадора Дали. Образ пожилого художника воплощает на экране актёр Бен Кингсли.

Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке в 1974 году. Сальвадор Дали работает над картинами к выставке, а помогает ему Джеймс Линтон (Кристофер Брини), молодой сотрудник галереи.

Юноша рад знакомству и работе с легендой живописи. Линтон вливается в бурную жизнь Сальвадора Дали, посещает с ним вечеринки. Сблизившись с художником, парень понимает, что Дали омрачён глубокими переживаниями по поводу предстоящей кончины супруги Галы (Барбара Зукова) и своей собственной надвигающейся смерти. Страх сковывает его и не даёт нормально работать. Джеймс Линтон поддерживает своего кумира и помогает ему справиться с трудностями.

Режиссёром ленты выступила Мэри Хэррон. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года. В России релиз картины запланирован на 8 июня 2023-го.

Ранее в сети появился трейлер документального фильма об актёре Майкле Джее Фоксе.

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