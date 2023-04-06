В сети появился трейлер документального фильма об актёре Майкле Джее Фоксе

На YouTube-канале Apple TV опубликован трейлер предстоящего документального проекта Still: a Michael J.Fox Movie («Всё ещё: фильм о Майкле Джее Фоксе»).

В ленте актёр Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», поделится со зрителями историей своей жизни, подробностями о кинокарьере, личными и профессиональными триумфами, а также расскажет о борьбе с неизлечимой болезнью Паркинсона, которая была диагностирована у артиста в 29 лет.

Помимо этого, из трейлера видно, что документальная картина будет включать архивные кадры со съёмок фильмов, в которых играл Майкл Джей Фокс.

Создатели ленты отмечают, что фильм получился интимным и честным, с долей романтики, юмора, драмы и приключений.

Картина выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 12 мая.

Ранее стало известно, что актёры Идрис Эльба и Приянка Чопра снимутся в фильме режиссёра Ильи Найшуллера.