В Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдёт 500 бесплатных экскурсий

Дни исторического и культурного наследия начнутся в Москве 18 апреля. Они продлятся в течение всей весны.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Давно полюбившаяся москвичам акция даёт возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время», — отметил мэр.

По его словам, запланировано более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия.

Основная программа включает посещение классических столичных особняков XVIII—XIX веков.

«Впервые после реставрации в акции участвуют павильон «Физика» на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной», — добавил Собянин.

Также состоятся экскурсии «Многоэтажное наследие», участникам которых расскажут о новаторской архитектуре начала ХХ века, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что открыт приём заявок на конкурс турмаршрутов «Покажи Москву!».