В Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдёт 500 бесплатных экскурсий
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
«Давно полюбившаяся москвичам акция даёт возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время», — отметил мэр.
По его словам, запланировано более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия.
Основная программа включает посещение классических столичных особняков XVIII—XIX веков.
«Впервые после реставрации в акции участвуют павильон «Физика» на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной», — добавил Собянин.
Также состоятся экскурсии «Многоэтажное наследие», участникам которых расскажут о новаторской архитектуре начала ХХ века, передаёт сайт «Аргументы и Факты».
Ранее сообщалось, что открыт приём заявок на конкурс турмаршрутов «Покажи Москву!».