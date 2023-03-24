Открыт приём заявок на конкурс турмаршрутов «Покажи Москву!»

Начался приём заявок на конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!», заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр правительства столицы.

Жители города могут предложить свой вариант исторической, экологической, научной, спортивной или речной прогулки.

«Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта. Ежегодно конкурс даёт москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района», — отметила Сергунина.

Итоги будут известны в июле.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.