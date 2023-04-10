В сети состоялась премьера фильма «Искусство смерти» с Васильевым и Маковецким

Премьера полнометражной драмы Владимира Бельдиана «Искусство смерти» состоялась в онлайн-кинотеатре KION. Главные роли в фильме-притче, события которого происходят в Чехословакии спустя год после Пражской весны, исполнили Сергей Маковецкий и Антон Васильев, сообщили в пресс-службе.

Сюжет «Искусства смерти» вращается вокруг писателя и журналиста Вилора Слободы, который, устав жить в страхе и муках совести, пишет статью, изобличающую его самого и его коллег. В результате, от героя отворачиваются друзья и всё окружение, а каждая ночь превращается в ожидание смерти — Вилор ждёт, когда за ним придёт убийца. Этот персонаж становится главным героем новой книги писателя.

В основу фильма легла радиопьеса Фридриха Дюрренматта «Ночной разговор с палачом». Для Владимира Бельдияна «Искусство смерти» стало первой полнометражной режиссёрской работой. На фестивале «Амурская осень» ленту наградили дипломом жюри «За убедительную режиссёрскую смелость», а на «Алафейской горе» приз за «Лучшую мужскую роль» получил Сергей Маковецкий.

Картина «Искусство смерти» уже доступна для пользователей онлайн-кинотеатра KION.

Ранее стало известно, что библиотеку KION пополнили почти два десятка азиатских дорам.