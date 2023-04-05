Почти два десятка популярных азиатских дорам выходят в сети в апреле

В апреле 2023 года библиотека онлайн-кинотеатра KION пополнится южнокорейскими и китайскими сериалами с участием крупнейших азиатских звёзд, а также проектами — победителями национальных премий. В их числе такие хиты, как «Мышь» и «Сто миллионов звёзд с неба», сообщает пресс-служба сервиса.

Результаты анализа популярности азиатских сериалов, проведённого онлайн-кинотеатром KION среди подписчиков сервиса, показали двукратный рост интереса аудитории к такому контенту за последние полгода. Кино и анимацию из Южной Кореи, Китая и Японии ценят за жанровое разнообразие, качество продукта и понимание запроса зрителей.

По совокупности этих факторов KION расширил библиотеку азиатской кинопродукции, в первую очередь за счёт дорам, достигших успеха в стране оригинала. Южнокорейский рынок, в частности, будет представлен детективными проектами «Мышь» и «Сто миллионов звёзд с неба», в работе над которыми приняли участие такие звёзды, как Ли Сын-ги, Чон Сон-мин и бывший поп-артист Со Ин-гук.

Кроме того, российской аудитории станут доступны мелодраматические многосерийные ленты «Поиск: www», «Половинка половинки» и другие.

Китайские дорамы будут представлены такими проектами, как «Мистер правильный», «Мятежная принцесса», «Всего лишь тридцать», «Идеал любви», «Начало» и другими.

Всего библиотека пополнится почти 20 азиатскими сериалами.

Ранее на KION вышло продолжение российского сериала «Сергий против нечисти» — «Сергий против нечисти: Шабаш».