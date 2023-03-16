Змей Горыныч, домовые и Вий в современной Москве: в прокат выходит фильм «Сергий против нечисти: Шабаш»

В российский прокат выходит картина Кирилла Кузина «Сергий против нечисти: Шабаш» — полнометражное продолжение сериала о бывшем священнике, который борется со злодеями из славянского фольклора в современной Москве. По сравнению с многосерийным проектом, грим и графика стали лучше, повествование — крепче, герои раскрыты немного больше. Подробнее — в материале RT.

В четверг, 16 марта, на российские экраны выходит продолжение одного из самых необычных проектов онлайн-платформы KION — полнометражная картина «Сергий против нечисти: Шабаш». Пара протагонистов в лице циничного и злоупотребляющего алкоголем бывшего священника Сергия и капитана полиции Кати (Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко) продолжает истреблять сказочных персонажей на улицах современной Москвы. Фильм условно разбит на три плавно перетекающие друг в друга новеллы, в каждой из которых у главных героев появляются новые цели: Змей Горыныч, банда домовых-мизантропов (хотя не столько домовых, сколько «магазинных», «почтовых» и прочих) и даже Вий.

По сравнению с сериалом авторы истории значительно подтянули основные слабые места. Грим злодеев стал лучше и уже не выглядит столь неестественным, как, скажем, образ Кота-Баюна из фильма «Сергий против нечисти».

Картинка, монтаж и боевые сцены также стали убедительнее, хотя последние не всегда логичны. Например, странно смотрятся попытки Сергия метать совершенно не подходящее для этого оружие в противника, в большинстве случаев безрезультатно. Видимо, таким образом кинематографисты пытались добавить в сюжет комедийную составляющую, но получилось это несколько неуместно, поскольку складывается впечатление, что герои несерьёзно относятся к смертельно опасным приключениям. Зато CGI-эффекты стали более качественными и выглядят вполне достойно, в отличие от оружия, которое главные герои получают для более эффективной борьбы с нежитью. Эти пушки представляют собой нечто среднее между пылесосом, метлой и ружьём и наводят на мысль о нехватке производственного бюджета.

В целом проект вызывает двойственные чувства. С одной стороны, на экране показана интересная и по-настоящему уникальная вселенная, в которой можно творить волшебство: мир славянского фольклора богат и обширен и при этом довольно скудно освещён в современном российском кино.

С другой — чувствуется, что одной из основных идей стало своеобразное смешение «Людей в чёрном» с «Дозорами» Лукьяненко и множеством отсылок к другим известным проектам. Например, главный герой — длинноволосый мужчина в плаще и иногда с мечом, живущий на теплоходе, который пришвартован у набережной Москвы-реки. Этот образ напоминает Дункана Маклауда, который в некоторых эпизодах сериала «Горец» жил на барже на набережной Сены, носил длинные волосы, плащ и меч. А вот эпизод из супермаркета, где Сергий устраняет домовых-убийц, содержит отсылку к «Чужим»: один из потусторонних злодеев превращается в краба и прыгает протагонисту на лицо подобно лицехвату.

© Кадр из фильма «Сергий против нечисти: Шабаш»

Жанр картины тоже сбивает с толку. Заявленная как комедийный фильм ужасов, она недостаточно смешная и совершенно не страшная. Здесь нет резких, пугающих моментов или неуместной жестокости (это, впрочем, скорее плюс), но и набор шуток не особо разнообразен, а иногда и вовсе скатывается к откровенной пошлости, особенно когда корабельный (это как домовой, только на корабле) рассказывает Кате о чувствах Сергия к ней, описывая «всякие непотребства, которыми он занимается в одиночестве, называя её имя». Тема взаимоотношений протагонистов хоть постепенно и сдвигается с мёртвой точки, но до конца тоже не раскрывается — чувствуется задел на будущее (на премьере авторы фильма намекнули на возможное продолжение).

Безусловно, за приключениями героев смотреть интересно. Несмотря на все огрехи, «Сергий против нечисти: Шабаш» удерживает внимание. В первую очередь благодаря самой идее — всё же тема именно славянской нечисти довольно любопытна.

Однако порой не хватает более интересной проработки мотивации поступков этой нечисти: так, Змей Горыныч похищает девушек на улицах Москвы, чтобы запастись едой, ведь приближается похолодание.

Тем не менее хочется надеяться, что картина получит продолжение и повествование разовьётся ещё больше — движение в этом направлении есть, и довольно уверенное. Опять же, по сравнению с сериалом, «Сергий против нечисти: Шабаш» заслуживает если не пятёрки, то уж точно крепкой четвёрки: за смелость авторов, неплохую игру актёров, за то, что он вообще появился, ведь это действительно уникальный проект, заслуживающий внимания и подающий большие надежды.