Умер гитарист группы ABBA Лассе Веландер

Скончался Лассе Веландер, гитарист известной шведской группы ABBA. Музыканту было 70 лет.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление родных артиста, умер музыкант в пятницу. Причиной смерти стал рак.

Лассе Веландер начал играть в ABBA в 1974 году. Гитарист участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и посещал все туры группы. Когда ABBA распалась, музыкант работал с другими шведскими исполнителями, а также выпустил сольный альбом.

В 2021 году Веландер участвовал в создании сборника Voyage, который является последней пластинкой группы ABBA.

Ранее стало известно, что цифровые версии музыкантов ABBA отправятся в мировое турне.