Умер гитарист группы ABBA Лассе Веландер

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Скончался Лассе Веландер, гитарист известной шведской группы ABBA. Музыканту было 70 лет.
Умер гитарист группы ABBA Лассе Веландер
  • Gettyimages.ru
  • © Gus Stewart

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление родных артиста, умер музыкант в пятницу. Причиной смерти стал рак.

Лассе Веландер начал играть в ABBA в 1974 году. Гитарист участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и посещал все туры группы. Когда ABBA распалась, музыкант работал с другими шведскими исполнителями, а также выпустил сольный альбом.

В 2021 году Веландер участвовал в создании сборника Voyage, который является последней пластинкой группы ABBA.

Ранее стало известно, что цифровые версии музыкантов ABBA отправятся в мировое турне.

 

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