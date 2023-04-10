Синоптик Ильин предупредил об осадках в Тульской области на текущей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал тёплую погоду и осадки в Тульской области на текущей неделе.

Так, по его словам, с четверга, 13 апреля, есть вероятность дождя, сообщил он Тульской службе новостей.

В течение недели ночные температуры будут достигать +2…+5 °С, дневные — +13…+17 °С.

В свою очередь, специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе предупредили жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, что в понедельник, 10 апреля, ветер может усилиться до 20 м/с. Местами ожидаются метели, сообщает URA.RU.

В среду, 12 апреля, метель продолжится. Ночные температуры в некоторых районах могут достигать -15…-20 °С.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.