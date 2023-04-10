Группа Queen может записать песни с Адамом Ламбертом

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Рок-группа Queen заявила, что рассматривает возможность выпуска новых композиций с американским исполнителем Адамом Ламбертом в качестве солиста.
Группа Queen может записать песни с Адамом Ламбертом
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По данным NME, в 2004 году группа гастролировала с певцом Полом Роджерсом, а с 2011 года выступала вместе с Ламбертом.

Гитарист коллектива Брайан Мэй признался, что они с Ламбертом уже «немного побаловались» в звукозаписывающей студии, однако до слушателей композиции не дошли.

Музыкант добавил, что поводом для совместной записи может послужить только что-то действительно особенное — то, что захочется представить публике.

В свою очередь, Ламберт признался, что его пугает мысль о создании новых треков вместе с Queen. По его словам, это большая ответственность.

Ранее музыкант Александр Серов рассказал о совместной работе с актрисой Ириной Алфёровой.

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