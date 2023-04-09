Певец Серов рассказал о совместной работе с актрисой Алфёровой

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Музыкант Александр Серов признался, что во время съёмок клипа актриса Ирина Алфёрова была недовольна его актёрской игрой.
Певец Серов рассказал о совместной работе с актрисой Алфёровой
  • РИА Новости

Александр Серов и Ирина Алфёрова вместе снимались в видеоклипе на песню «Ты меня любишь». Как сообщает «Вокруг ТВ», во время работы Алфёрова неоднократно делала замечания певцу по поводу плохой актёрской игры.

«Ругала за антиактёрское мастерство. Что я мог там намудрить. Пытался как-то слова передать, потому что текст сильный. В итоге получилось то, что получилось», — цитирует слова артиста источник.

По словам Серова, он долго ждал ответа Алфёровой насчёт совместной работы и был счастлив, когда она согласилась на съёмки в его клипе. Сама артистка отметила, что не смогла отказать Игорю Крутому, который написал музыку к композиции.

Песня «Ты меня любишь» вышла в 1991 году.

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