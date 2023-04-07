Музыкант Илья Кнабенгоф дал советы участникам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф поделился мнением о предстоящем конкурсе «Нашествие: Молодые ветра», одним из членов жюри которого является.

«Конкурс «Нашествие: Молодые ветра» послужит вдохновением для молодых артистов. Это некий магический пинок, гимнастический мостик, чтобы совершить прыжок. Молодые артисты поймут, что не зря старались, репетировали, сочиняли песни», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если молодые музыканты надеются, что конкурс даст толчок, а самим ничего делать не надо, то ничего и не произойдёт.

«Мой совет простой. Пока ты в начале своей карьеры, надо играть, петь везде и всюду, чтобы наработать публику», — добавил Кнабенгоф.

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