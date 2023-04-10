Жителей ХМАО предупредили о дожде со снегом и ветре до 17 м/с 10 апреля
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«Температура воздуха: ночью от -1 °С до -6 °С, местами -8…-13 °С, днём от +3 °С до -2 °С, местами до -3…-8 °С», — говорится в сообщении.
11 апреля местами похолодает до -20 °С, осадки сохранятся.
Наряду с этим стало известно о частичном отключении электроэнергии на территории Иркутской области из-за сильного ветра. Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу Иркутской электросетевой компании.
Без света остались жители Иркутска и Иркутского района. Дежурные бригады занимаются устранением последствий непогоды.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий.