Жителей ХМАО предупредили о дожде со снегом и ветре до 17 м/с 10 апреля

Короткая ссылка
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 10 апреля, ожидаются дождь и снег с порывами ветра до 17 м/с.
Жителей ХМАО предупредили о дожде со снегом и ветре до 17 м/с 10 апреля
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«Температура воздуха: ночью от -1 °С до -6 °С, местами -8…-13 °С, днём от +3 °С до -2 °С, местами до -3…-8 °С», — говорится в сообщении.

11 апреля местами похолодает до -20 °С, осадки сохранятся.

Наряду с этим стало известно о частичном отключении электроэнергии на территории Иркутской области из-за сильного ветра. Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу Иркутской электросетевой компании.

Без света остались жители Иркутска и Иркутского района. Дежурные бригады занимаются устранением последствий непогоды.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить