Жителей ХМАО предупредили о дожде со снегом и ветре до 17 м/с 10 апреля

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 10 апреля, ожидаются дождь и снег с порывами ветра до 17 м/с.

Об этом информирует URA.RU.

«Температура воздуха: ночью от -1 °С до -6 °С, местами -8…-13 °С, днём от +3 °С до -2 °С, местами до -3…-8 °С», — говорится в сообщении.

11 апреля местами похолодает до -20 °С, осадки сохранятся.

Наряду с этим стало известно о частичном отключении электроэнергии на территории Иркутской области из-за сильного ветра. Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу Иркутской электросетевой компании.

Без света остались жители Иркутска и Иркутского района. Дежурные бригады занимаются устранением последствий непогоды.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий.