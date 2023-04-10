Скончался актёр Майкл Лернер

В субботу, 8 апреля, умер американский актёр Майкл Лернер.

О кончине артиста сообщил его племянник, Сэм Лернер, в соцсетях, не уточнив при этом причину смерти.

В Instagram* родственник отметил, что Майкл Лернер оказал на него сильное влияние — его история вдохновила племянника и смотивировала стать актёром.

Майкл Лернер снимался в таких проектах, как «Чёртова служба в госпитале МЭШ», «Почтальон всегда звонит дважды», «Бартон Финк», «Мой любимый марсианин», «Красавцы», «Хор», «Хорошая жена», «Белоснежка: Месть гномов», а также «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Ранее стало известно о смерти актрисы дубляжа Елены Шульман.

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