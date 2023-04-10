Вулканологи заявили, что извержение Безымянного на Камчатке сопровождалось пеплопадом

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке сопровождалось мощным пеплопадом, заявили в Камчатской вулканологической станции Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По словам специалистов, звук взрывов в картере был слышен за 20 километров на протяжении полутора часов.

«За 20 минут с момента выброса пепловая колонна поднялась на высоту около 10 километров, и её сносило на северо-восток. На станции Апахончич начался мощный пеплопад», — приводит сообщение РИА Новости.

По словам учёных, снег стал серым, а сотрудники станции вернулись на базу в пепле — пеплопад продолжался до утра.

Ранее в Росавиации заявили, что извержение вулкана «Безымянный» на Камчатке представляет опасность для самолётов, авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты.