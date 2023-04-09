В Петербурге у Мариинского дворца проходят съёмки фильма «Майор Гром: Игра»

У Мариинского дворца в Санкт-Петербурге снимают продолжение российской картины «Майор Гром: Чумной Доктор».

Как сообщает портал 78.ru, съёмки у такого памятника архитектуры, как Мариинский дворец, помогут создателям фильма раскрыть образы героев, реализовать творческие замыслы, а также показать красоту исторической части города.

Картина «Майор Гром: Игра» является третьей полнометражной частью франшизы, основанной на комиксах издательства Bubble Comics.

Действие новой ленты будет разворачиваться спустя год после победы над Чумным Доктором. На этот раз Игорю Грому придётся сразиться с новым антагонистом по прозвищу Призрак.

Режиссёр фильма — Олег Трофим. Он также работал над двумя предыдущими частями киновселенной. Премьера картины состоится в 2024 году.

Ранее стали известны подробности о новой части франшизы «Майор Гром».