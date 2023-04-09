Актёр Молодёжного театра на Фонтанке Вадим Волков умер в возрасте 59 лет
- РИА Новости
Как говорится в заявлении на сайте театра, Волков был талантливым артистом.
Отмечается, что актёр за 12 лет службы в театре сыграл 12 ролей в спектаклях, среди которых «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков».
В театре добавили, что Волков трудился на сцене вне амплуа и использовал для этого разные «краски», начиная с лирических и заканчивая комическими.
Ранее стало известно о смерти российской актрисы дубляжа Елены Шульман.