Актёр Молодёжного театра на Фонтанке Вадим Волков умер в возрасте 59 лет

Актёр Молодёжного театра на Фонтанке Вадим Волков скончался на 60-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Как говорится в заявлении на сайте театра, Волков был талантливым артистом.

Отмечается, что актёр за 12 лет службы в театре сыграл 12 ролей в спектаклях, среди которых «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков».

В театре добавили, что Волков трудился на сцене вне амплуа и использовал для этого разные «краски», начиная с лирических и заканчивая комическими.

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