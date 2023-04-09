Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве
  • РИА Новости

«Следующая неделя будет тёплая и весенняя. Месяц начался выше нормы на четыре-пять градусов», — отметил синоптик.

По словам Цыганкова, в понедельник будет небольшая облачность, а затем давление вырастет и до субботы будет малооблачно и без осадков.

«Дневные температуры +14...+16 °С. В пятницу и субботу повыше. Ночные температуры +2...+4 °С», — заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири.

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