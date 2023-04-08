Синоптик Вильфанд спрогнозировал морозы в Сибири и на Урале

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири.

«В Сибири возвращение настоящей зимы... Например, в Абакане (Хакасия) температура в пятницу была +13...+15 °С, в субботу днём уже около нуля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале — в Курганской, Челябинской, Свердловской областях», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до -33 °С, в Ханты-Мансийском автономном округе — до -20...-26°С. Вместе с этим на Таймыр придут морозы до -30...-35 °С, в Якутию — до -31...-32 °С.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС сообщало, что в Челябинской области похолодает до -13 °С в ночь на 8 апреля.

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