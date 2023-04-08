Белая медведица утонула в Омской области из-за инсульта

Белая медведица утонула в Большереченском зоопарке в Омской области, трагедия произошла из-за кровоизлияния в мозг животного, сообщили в региональном Министерстве культуры.

Как пишет РИА Новости, медведица Забава не смогла вынырнуть из бассейна, тело животного достали водолазы.

Эксперты, которые исследовали зверя, сообщили, что подобное встречается и в природе, и в зоопарках. Органы медведицы были в идеальном состоянии.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram отметил, что у медведицы подтвердился инсульт.

В конце марта в Ярославском зоопарке умер белый лев Ярос, которому было почти 14 лет.

26 марта стало известно, что львица родила трёх львят в парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма.