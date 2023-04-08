Белая медведица утонула в Омской области из-за инсульта
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Как пишет РИА Новости, медведица Забава не смогла вынырнуть из бассейна, тело животного достали водолазы.
Эксперты, которые исследовали зверя, сообщили, что подобное встречается и в природе, и в зоопарках. Органы медведицы были в идеальном состоянии.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram отметил, что у медведицы подтвердился инсульт.
В конце марта в Ярославском зоопарке умер белый лев Ярос, которому было почти 14 лет.
26 марта стало известно, что львица родила трёх львят в парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма.