Белый лев Ярос умер в Ярославском зоопарке
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«В нашем зоопарке печальная новость: не стало белого льва Яроса. Ему было почти 14 лет. Яроса любили все — и сотрудники зоопарка, и посетители», — сообщила пресс-служба зоопарка.
Лев питался дважды в день, за сутки он съедал до 7 кг мяса и часто обходил свои владения или отдыхал в тени навеса.
«Белый цвет львов обусловлен определенными генетическими мутациями, в связи с чем иммунитет у этих животных не такой сильный, как у других сородичей. Поэтому белые львы более уязвимы перед различными заболеваниями, в первую очередь возрастными, что и случилось с Яросом», — пояснили в зоопарке.
При этом зверь успел продолжить свой род, подарив зоопарку «очаровательную белую львицу Лавину», отметили там.
26 марта стало известно, что львица родила трёх львят в парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма.