Белый лев Ярос умер в Ярославском зоопарке

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В Ярославском зоопарке умер белый лев Ярос, которому было почти 14 лет. В 2010 году львёнка подарил зоопарку сербский предприниматель из Африки Никифор Аничич.
Белый лев Ярос умер в Ярославском зоопарке
  • Gettyimages.ru
  • © Ger Bosma

«В нашем зоопарке печальная новость: не стало белого льва Яроса. Ему было почти 14 лет. Яроса любили все — и сотрудники зоопарка, и посетители», — сообщила пресс-служба зоопарка.

Лев питался дважды в день, за сутки он съедал до 7 кг мяса и часто обходил свои владения или отдыхал в тени навеса.

«Белый цвет львов обусловлен определенными генетическими мутациями, в связи с чем иммунитет у этих животных не такой сильный, как у других сородичей. Поэтому белые львы более уязвимы перед различными заболеваниями, в первую очередь возрастными, что и случилось с Яросом», — пояснили в зоопарке.

При этом зверь успел продолжить свой род, подарив зоопарку «очаровательную белую львицу Лавину», отметили там.

26 марта стало известно, что львица родила трёх львят в парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

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