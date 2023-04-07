Фильм Звягинцева вошёл в список лучших картин XXI века по версии The Hollywood Reporter

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Драма «Возвращение» режиссёра Андрея Звягинцева попала в список лучших фильмов XXI века по версии издания The Hollywood Reporter. Российская лента заняла 32-е место из 50.
Фильм Звягинцева вошёл в список лучших картин XXI века по версии The Hollywood Reporter
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Критики журнала отметили, что фильм Андрея Звягинцева является одной из самых захватывающих российских картин XXI века.

Лента «Возвращение» о жизни двух братьев, которые внезапно встречают своего отца, вышла в 2003 году. Фильм был удостоен «Золотого льва» и ещё четырёх наград на Венецианском кинофестивале, а также картина взяла премии «Золотой орёл» и «Ника».

За «Возвращение» Андрей Звягинцев получил приз в номинации «Открытие года» от Европейской киноакадемии.

Ранее стало известно, что на YouTube-канале Lucasfilm опубликован новый трейлер пятой части франшизы «Индиана Джонс».

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