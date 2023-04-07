Появился новый трейлер фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

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На YouTube-канале Lucasfilm опубликован новый трейлер пятой части франшизы «Индиана Джонс» с Харрисоном Фордом в главной роли.
Появился новый трейлер фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»
  • Gettyimages.ru

По сюжету картины авантюрист-археолог снова втянут в опасные приключения, на этот раз его крёстной дочерью — вместе они должны найти утерянный артефакт, который также разыскивается членом NASA и бывшим нацистом Юргеном Воппером.

Так просто решить проблему не удастся, но Индиана Джонс не сдаётся ни при каких обстоятельствах.

Помимо Харрисона Форда в ленте снялись Бойд Холбрук, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж, Тоби Джонс и другие.

Мировая премьера фильма состоится 18 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что на лондонской конвенции Star Wars Celebration был представлен сериал «Звёздные войны: опорный отряд». 

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