Появился новый трейлер фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»
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По сюжету картины авантюрист-археолог снова втянут в опасные приключения, на этот раз его крёстной дочерью — вместе они должны найти утерянный артефакт, который также разыскивается членом NASA и бывшим нацистом Юргеном Воппером.
Так просто решить проблему не удастся, но Индиана Джонс не сдаётся ни при каких обстоятельствах.
Помимо Харрисона Форда в ленте снялись Бойд Холбрук, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Фиби Уоллер-Бридж, Тоби Джонс и другие.
Мировая премьера фильма состоится 18 мая 2023 года.
Ранее сообщалось, что на лондонской конвенции Star Wars Celebration был представлен сериал «Звёздные войны: опорный отряд».