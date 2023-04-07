Диетолог Арзамасцев назвал жареные орехи самыми вредными
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«Доля трансжиров в жареных орехах увеличивается при длительном хранении. Если они долго выставлялись на прилавке, лежали при постоянном доступе света и кислорода, то такой продукт будет ещё более вредным», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, такие орехи могут оказать негативное воздействие на состояние сосудов.
«При таком воздействии холестерин, который уже есть в организме из других продуктов, может откладываться ещё в большем количестве», — добавил Арзамасцев.
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