Орнитолог Коблик: клинтухи есть в Москве каждый год, просто наблюдателей не так много

Орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик рассказал в беседе с RT об особенностях лесного голубя — клинтуха, которого ранее заметили в природно-историческом парке «Москворецкий».

«Гнездится он в дуплах, в Москве очень мало старых дуплистых деревьев, с большими дуплами, которые способны вместить птицу размером с голубя. То, что он появился в Строгинской пойме, его просто заметили. Естественно, каждый год клинтухи есть в Москве, просто наблюдателей не так много, которые могли засекать птиц регулярно», — пояснил эксперт.

Комментируя отличия между сизым голубем и клинтухом, Коблик пояснил, что они отличаются в том числе по окраске.

«У клинтуха тёмные глаза, по-другому окрашен клюв — не тёмный, а желтовато-красный, по-иному полоски на крыльях расположены, нет большого белого пятна на пояснице, как у наших сизых голубей. Так что различия есть, но они на взгляд неспециалиста очень небольшие», — заключил собеседник RT.

Ранее, как сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы, клинтуха заметили в природно-историческом парке «Москворецкий».

В сообщении говорилось, что «редкую птицу, считавшуюся, вероятно, исчезнувшей, заметили в Строгинской пойме».

Там отметили, что он «решил погостить» в парке во время весеннего перелёта с зимовки домой, на европейскую территорию России.