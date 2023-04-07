«Человек-муравей 3» стал самым популярным пиратским фильмом в России в марте

Исследование, проведённое компанией Group-IB по заказу «Бюллетеня кинопрокатчика», выявило список самых популярных фильмов, наибольшее количество пиратских копий которых было доступно в Рунете в марте 2023-го.

Отмечается, что количество копий не говорит о количестве просмотров или скачиваний, но указывает на спрос со стороны аудитории и стремление пиратов этот спрос удовлетворить.

На первом месте оказался кинокомикс Marvel/Disney «Человек-муравей и Оса: квантомания». Вторую строчку пиратского рейтинга занимает детектив от Netflix «Лютер: Павшее солнце», а замыкает тройку лидеров драмеди с Ченингом Татумом «Супер Майк: последний танец».

Единственный из фильмов первой десятки рейтинга, официально демонстрирующийся в России, — «Один настоящий день» Георгия Шенгелии. Кроме того, в списке лидеров проект-долгострой Виктора Гинзбурга «Ампир V» по роману Виктора Пелевина. До официального проката лента так и не дошла, но зато оказалась в сети, к разочарованию постановщика, который заявил, что «утекла» не финальная версия фильма.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о распространении в стране пиратских копий западного контента.