Минкультуры Ставрополья рассмотрит обращения об отмене концертов Басты
- РИА Новости
«На сегодняшний день к нам от разных заявителей поступили шесть обращений об отмене концертов Басты: одно позавчера, два вчера и три сегодня. Все они будут рассмотрены, находятся в работе», — приводят слова представителя министерства РИА Новости.
Отмечается, что требования отменить концерт исполнителя связаны с его высказываниями о специальной военной операции. Концерты Басты в Пятигорске и Ставрополе запланированы на начало июня 2023 года.
Ранее стало известно об отмене концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».