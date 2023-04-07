Минкультуры Ставрополья рассмотрит обращения об отмене концертов Басты

Министерство культуры Ставропольского края рассмотрит обращения, поступившие от местных жителей, требующих отмены концертов известного рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко).

«На сегодняшний день к нам от разных заявителей поступили шесть обращений об отмене концертов Басты: одно позавчера, два вчера и три сегодня. Все они будут рассмотрены, находятся в работе», — приводят слова представителя министерства РИА Новости.

Отмечается, что требования отменить концерт исполнителя связаны с его высказываниями о специальной военной операции. Концерты Басты в Пятигорске и Ставрополе запланированы на начало июня 2023 года.

Ранее стало известно об отмене концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».