Минкультуры Ставрополья рассмотрит обращения об отмене концертов Басты

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Министерство культуры Ставропольского края рассмотрит обращения, поступившие от местных жителей, требующих отмены концертов известного рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко).
Минкультуры Ставрополья рассмотрит обращения об отмене концертов Басты
  • РИА Новости

«На сегодняшний день к нам от разных заявителей поступили шесть обращений об отмене концертов Басты: одно позавчера, два вчера и три сегодня. Все они будут рассмотрены, находятся в работе», — приводят слова представителя министерства РИА Новости.

Отмечается, что требования отменить концерт исполнителя связаны с его высказываниями о специальной военной операции. Концерты Басты в Пятигорске и Ставрополе запланированы на начало июня 2023 года.

Ранее стало известно об отмене концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».

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