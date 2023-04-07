Умер оператор фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Билл Батлер

Уилмер Кейбл Батлер, номинант кинопремии «Оскар», оператор таких лент, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Челюсти», «Флиппер» и других, скончался на 102-м году жизни.

О смерти Батлера сообщает Deadline со ссылкой на Американское общество кинематографистов. Оператор умер в среду, 5 апреля, причины смерти не уточняются.

Билл Батлер родился 7 апреля 1921 года в США. Творческую карьеру начал в 1962-м с документального кино.

В художественном дебютировал в 1967 году с картиной Филипа Кауфмана «Бесстрашный Фрэнк». Всего на счету Батлера более 85 фильмов, включая «Пролетая над гнездом кукушки», «Челюсти» «Крёстный отец», «Детские игры» и другие.

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