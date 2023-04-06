Умерла актриса Валентина Туманова

Актриса Валентина Туманова скончалась на 92-м году жизни.

Об этом сообщает Российский академический Молодёжный театр (РАМТ) в своём Telegram.

«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что прощание с актрисой пройдёт 7 апреля в 10:00 по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, корп. 27 (при ГКБ 29).

Отпевание актрисы состоится в 10:30 в церкви Вознесения Словущего на территории больницы, после чего её похоронят на Хованском кладбище.

Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни скончался актёр театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашёв.