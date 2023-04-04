Умер актёр Владимир Левашёв
- РИА Новости
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«Ушёл гениальный актёр и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашёва», — говорится в заявлении художественного руководителя «Модерна» Юрия Грымова, опубликованном на сайте театра.
Владимир Левашёв пришёл в «Модерн» в 2002 году. На этой сцене он участвовал в таких постановках, как «Дядюшкин сон», «Война и мир. Русский Пьер», «На дне», «О дивный новый мир».
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