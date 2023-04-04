Умер актёр Владимир Левашёв

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На 73-м году жизни скончался актёр театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашёв.
Умер актёр Владимир Левашёв
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Ушёл гениальный актёр и светлый человек. В память об артисте Первый зал театра будет назван Залом имени Владимира Левашёва», — говорится в заявлении художественного руководителя «Модерна» Юрия Грымова, опубликованном на сайте театра.

Владимир Левашёв пришёл в «Модерн» в 2002 году. На этой сцене он участвовал в таких постановках, как «Дядюшкин сон», «Война и мир. Русский Пьер», «На дне», «О дивный новый мир».

Ранее стало известно о смерти актёра театра и кино Михаила Чигарёва.

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