Дни российского кино начались в Азербайджане

В Азербайджане в среду, 5 апреля, начались Дни российского кино. Фильмом открытия стала спортивная драма «Одиннадцать молчаливых мужчин», премьера которой состоялась в феврале 2022 года.

В картине рассказывается о знаменитом турне футбольного клуба «Динамо» по Англии в 1945 году.

По данным ТАСС, всего в программу Дней российского кино вошли четыре фильма, среди которых также лента «Либерея: Охотники за сокровищами», анимационная картина «Суворов: Великое путешествие» и военный боевик «1941. Крылья над Берлином». Все проекты выходили в прокат в России в 2022 году.

Культурное мероприятие продлится до 8 апреля. В последний раз Дни российского кино в Азербайджане проходили до пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль.