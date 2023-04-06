В Уфе установился новый температурный рекорд
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Предыдущий рекорд для 5 апреля был установлен в 1990 году, когда воздух прогрелся до +16 °С.
По данным Башгидрометцентра, апрель в 2023 году окажется теплее нормы на один градус. Среднемесячная температура составит +5,9 °С.
Тем временем в Кировской области ожидается похолодание, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный ЦГМС. Самой холодной станет ночь 7 апреля — ожидается -5...-7 °С, на севере до -10 °С.
Днём в пятницу, 7 апреля, прогнозируется +4...+9 °С.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в Курганской области может упасть на 20 градусов в ближайшие двое суток.