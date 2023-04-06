В Уфе установился новый температурный рекорд

Короткая ссылка
В Уфе в среду, 5 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд. Как уточняется, метеостанция Уфа-Дёма зарегистрировала температуру воздуха +19,2 °С.
В Уфе установился новый температурный рекорд
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Предыдущий рекорд для 5 апреля был установлен в 1990 году, когда воздух прогрелся до +16 °С.

По данным Башгидрометцентра, апрель в 2023 году окажется теплее нормы на один градус. Среднемесячная температура составит +5,9 °С.

Тем временем в Кировской области ожидается похолодание, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный ЦГМС. Самой холодной станет ночь 7 апреля — ожидается -5...-7 °С, на севере до -10 °С.

Днём в пятницу, 7 апреля, прогнозируется +4...+9 °С.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Курганской области может упасть на 20 градусов в ближайшие двое суток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить