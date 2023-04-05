В Курганской области предупредили о резком перепаде дневных и ночных температур

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Температура воздуха в Курганской области может упасть на 20 градусов в ближайшие двое суток.
В Курганской области предупредили о резком перепаде дневных и ночных температур
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

Днём в четверг, 6 апреля, ожидается +13...+18 °С. В ночь на пятницу, 7 апреля, температура воздуха составит -2...-7 °С.

Местами возможны слабые осадки в виде дождя. Порывы ветра в четверг и пятницу будут достигать 15 м/с.

Тем временем в Сочи в четверг утром и днём возможны сильные дожди, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Все ведомства переведены на усиленный режим работы.

Жителям и гостям Сочи советуют соблюдать меры предосторожности и не отдыхать у воды.

Ранее МЧС выпустило на Кубани предупреждение о грозе и сильном ветре 5—7 апреля.

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