Актёр Семён Молоканов стал новым участником шоу «Новые звёзды в Африке»
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Молоканов рассказал, что приглашение в проект стало для него неожиданностью и необычным экспериментом.
«Я на «Звёздах в Африке». Я никогда не считал себя звездой, но создатели этого проекта так решили», — написал актёр в одной из соцсетей.
Выпуски с новым игроком зрители увидят с 9 апреля.
Шоу успели покинуть четыре участника, включая певца Торнике Квитатиани, сообщает «Вокруг ТВ».
Ранее певица Лариса Долина прокомментировала требование зрителей убрать её из «Трёх аккордов».