Актёр Семён Молоканов стал новым участником шоу «Новые звёзды в Африке»

Актёр Семён Молоканов, известный по сериалам «Зёма» и «Салют, Начальник», присоединился к шоу «Новые звёзды в Африке».

Молоканов рассказал, что приглашение в проект стало для него неожиданностью и необычным экспериментом.

«Я на «Звёздах в Африке». Я никогда не считал себя звездой, но создатели этого проекта так решили», — написал актёр в одной из соцсетей.

Выпуски с новым игроком зрители увидят с 9 апреля.

Шоу успели покинуть четыре участника, включая певца Торнике Квитатиани, сообщает «Вокруг ТВ».

Ранее певица Лариса Долина прокомментировала требование зрителей убрать её из «Трёх аккордов».