Певица Лариса Долина прокомментировала требование зрителей убрать её из «Трёх аккордов»

Российская певица Лариса Долина ответила на критику телезрителей, которые ранее обращались к продюсерам шоу «Три аккорда» с просьбой убрать исполнительницу из числа участников.

После окончания программы 2 апреля и своей победы Лариса Долина заявила, что за все годы карьеры привыкла к критике.

«Многие были недовольны моим появлением в проекте. Гневные письма отправляли в редакцию, требовали выгнать меня из шоу. Но я поняла, что, согласившись участвовать, правильно поступила», — цитирует артистку портал Informing.ru.

Поклонники программы заявили, что у Долиной не получилось удивить их своими вокальными данными. Также зрители пожелали, чтобы продюсеры выгнали певицу из шоу из-за её скандального поведения.

Ранее Владимир Пресняков заявил, что чувствует себя комфортно в качестве наставника шоу «Голос».