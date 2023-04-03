Владимир Пресняков заявил, что чувствует себя комфортно в качестве наставника шоу «Голос»

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Музыкант Владимир Пресняков (младший) рассказал подробности о своём участии в шоу «Голос». Он отметил, что ему очень нравится иметь дело с молодыми артистами.
Владимир Пресняков заявил, что чувствует себя комфортно в качестве наставника шоу «Голос»
  • РИА Новости

«В роли наставника чувствую себя комфортно. Есть возможность поделиться своим опытом, багажом знаний, а у кого-то, наоборот, что-то взять новое для себя», — заявил Пресняков в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, очень тяжело отбирать и выгонять участников, но он не намерен забывать тех, кто участвовал в «Голосе».

«Хочу с ними что-то придумать, как-то им помогать, чем угодно — мнением, советом… И планирую делать совместные номера на своих концертах, потому что ребята прекрасные», — сказал музыкант.

Пресняков добавил, что состав наставников в «Голосе» отличный, как и атмосфера.

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