ВНИИ ГОЧС: заторы льда грозят наводнениями в пяти регионах России

Образование заторов льда на реках может привести к наводнениям на территории пяти регионов России.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Высокий риск формирования опасных заторов льда с подтоплением низменных участков местности существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае», — передаёт сообщение РИА Новости.

30 марта институт сообщил, что вскрытие рек на территории четырёх регионов Северо-Западного федерального округа России может привести к образованию заторов льда.

Отмечается, что в азиатской части страны сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъём уровней воды в водоёмах до 2,5 м.