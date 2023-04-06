ВНИИ ГОЧС: заторы льда грозят наводнениями в пяти регионах России

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Образование заторов льда на реках может привести к наводнениям на территории пяти регионов России.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Высокий риск формирования опасных заторов льда с подтоплением низменных участков местности существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае», — передаёт сообщение РИА Новости.

30 марта институт сообщил, что вскрытие рек на территории четырёх регионов Северо-Западного федерального округа России может привести к образованию заторов льда.

Отмечается, что в азиатской части страны сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъём уровней воды в водоёмах до 2,5 м.

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