Вскрытие рек грозит заторами льда в четырёх регионах северо-запада России
Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«При активном развитии весенних процессов прогнозируется формирование заторов льда при вскрытии на реках Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия», — цитирует сообщение РИА Новости.
Как говорится в материале, в азиатской части страны сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъём уровней воды в водоёмах до двух с половиной метров.
21 марта в Башкирии на фоне потепления стало известно о вскрытии рек.
Отмечается, что в период с 26 марта по 9 апреля в Башкирии ожидается вскрытие рек.