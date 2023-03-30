Вскрытие рек грозит заторами льда в четырёх регионах северо-запада России

Вскрытие рек на территории четырёх регионов Северо-Западного федерального округа России может привести к образованию заторов льда.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«При активном развитии весенних процессов прогнозируется формирование заторов льда при вскрытии на реках Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как говорится в материале, в азиатской части страны сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъём уровней воды в водоёмах до двух с половиной метров.

21 марта в Башкирии на фоне потепления стало известно о вскрытии рек.

Отмечается, что в период с 26 марта по 9 апреля в Башкирии ожидается вскрытие рек.