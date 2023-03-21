В Башкирии на фоне потепления ожидается вскрытие рек на этой неделе

По данным МЧС по Башкирии, на территории республики в период с 21 по 29 марта прогнозируются аномальные погодные условия.

Об этом сообщает mkset.ru.

В указанный период среднесуточная температура воздуха превысит нормы в среднем на 4—7 °С. Уже в период с 26 марта по 9 апреля в Башкирии ожидается вскрытие рек.

По словам главного метеоролога Башкирии Вилоры Горохольской, начало половодья и ледохода на реках республики ожидается в период с 7 по 17 апреля.

Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.