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В Башкирии на фоне потепления ожидается вскрытие рек на этой неделе

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По данным МЧС по Башкирии, на территории республики в период с 21 по 29 марта прогнозируются аномальные погодные условия.
В Башкирии на фоне потепления ожидается вскрытие рек на этой неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

В указанный период среднесуточная температура воздуха превысит нормы в среднем на 4—7 °С. Уже в период с 26 марта по 9 апреля в Башкирии ожидается вскрытие рек.

По словам главного метеоролога Башкирии Вилоры Горохольской, начало половодья и ледохода на реках республики ожидается в период с 7 по 17 апреля.

Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

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