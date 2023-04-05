Диетолог Королёва назвала овощной суп самым полезным
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«К сожалению, на приготовление супа городским жителям не хватает времени, хотя для рационального питания первое блюдо имеет важное значение. Супы готовят желудочно-кишечный тракт к усвоению более тяжёлой пищи. Особенно первое блюдо очень полезно для детей, так как идёт процесс формирования микробиомы кишечника, микрофлоры, а также иммунной составляющей организма», — заявила Королёва в беседе с НСН.
По её словам, благодаря супам у пожилых людей могут лучше усваиваться минеральные вещества.
Как отметила эксперт, самый полезный суп — овощной, а не мясной. Она пояснила, что источниками полноценного белка должны быть вторые блюда.
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