Умерла актриса Джуди Фаррелл

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В возрасте 84 лет скончалась американская актриса Джуди Фаррелл, сыгравшая медсестру Эйбл в сериале «Чёртова служба в госпитале Мэш». Причиной смерти стал инсульт.
Умерла актриса Джуди Фаррелл
  • Legion-Media
  • © BT1

Об этом стало известно 3 апреля. Новость о кончине Фаррелл подтвердила коллега артистки по сериалу Лоретта Свит, сообщает Entertainment Weekly.

По её словам, Джуди Фаррелл была красивой женщиной как внутри, так и снаружи. Актрисы вместе росли и работали, поэтому для Свит — это огромная потеря.

Между тем, сын Фаррелл рассказал The Hollywood Reporter, что инсульт у его матери случился за несколько дней до смерти. После него артистка больше не могла говорить.

Джуди Фаррелл сыграла в восьми сезонах комедийного сериала «Чёртова служба в госпитале Мэш», сюжет которого сфокусирован на жизни врачей, работающих в военном переносном госпитале. Всего проект имеет 11 сезонов.

Ранее стало известно, что звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия умер в Акапулько.

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