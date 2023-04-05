Умерла актриса Джуди Фаррелл
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Об этом стало известно 3 апреля. Новость о кончине Фаррелл подтвердила коллега артистки по сериалу Лоретта Свит, сообщает Entertainment Weekly.
По её словам, Джуди Фаррелл была красивой женщиной как внутри, так и снаружи. Актрисы вместе росли и работали, поэтому для Свит — это огромная потеря.
Между тем, сын Фаррелл рассказал The Hollywood Reporter, что инсульт у его матери случился за несколько дней до смерти. После него артистка больше не могла говорить.
Джуди Фаррелл сыграла в восьми сезонах комедийного сериала «Чёртова служба в госпитале Мэш», сюжет которого сфокусирован на жизни врачей, работающих в военном переносном госпитале. Всего проект имеет 11 сезонов.
Ранее стало известно, что звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия умер в Акапулько.