Звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия умер в Акапулько
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Легенда мексиканских сериалов 81-летний Андрес Гарсия скончался 4 апреля в своём доме в Акапулько. Жена знаменитого актёра рассказала, что его состояние резко ухудшилось в минувшее воскресенье, потребовалось переливание крови. Её слова цитирует Deadline.
На счету Гарсии более 100 работ в кино в качестве актёра, продюсера и режиссёра. Самые известные из них — «Никто, кроме тебя», «Вторая жизнь», «Авантюристы» и «Центральная больница».
Ранее стало известно о смерти актёра театра «Модерн» Владимира Левашёва.