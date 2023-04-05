Звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия умер в Акапулько

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О смерти актёра сообщила его супруга Маргарита Портильо. Причиной стал цирроз печени. Состояние актёра резко ухудшилось в минувшее воскресенье.
Звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия умер в Акапулько
  • Gettyimages.ru
  • © JC Olivera

Легенда мексиканских сериалов 81-летний Андрес Гарсия скончался 4 апреля в своём доме в Акапулько. Жена знаменитого актёра рассказала, что его состояние резко ухудшилось в минувшее воскресенье, потребовалось переливание крови. Её слова цитирует Deadline.

На счету Гарсии более 100 работ в кино в качестве актёра, продюсера и режиссёра. Самые известные из них — «Никто, кроме тебя», «Вторая жизнь», «Авантюристы» и «Центральная больница».

Ранее стало известно о смерти актёра театра «Модерн» Владимира Левашёва.

 

 

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