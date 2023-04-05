Актёр Николас Кейдж рассказал о желании сыграть Человека-волка
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Своими откровениями Кейдж поделился со Screen Rant. Актёр отметил, что Человек-волк схож с его персонажем из фильма «Призрачный гонщик», но сыграть его было бы интересно, несмотря на то, что фильмов об оборотнях было снято множество. Кейдж добавил, что Человек-волк — это «невероятно трагичный герой».
Человек-волк — один из классических монстров киностудии Universal. Первый фильм о персонаже-оборотне был выпущен в 1941 году.
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