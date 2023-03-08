Узнать больше

Лукерья Ильяшенко рассказала о своей героине в сериале «Вампиры средней полосы»

Короткая ссылка
Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала подробности о своей героине Агате в сериале «Вампиры средней полосы».
Лукерья Ильяшенко рассказала о своей героине в сериале «Вампиры средней полосы»
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что моя героиня Агата получилась классной. Достаточно сложно придумывать предысторию персонажу, когда у него нет арки героя — личной трансформации на протяжении всей истории. Агата пока остаётся злым персонажем в этой вампирской истории», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметила актриса, на съёмках ей было тяжело «хамить», поскольку партнёром по площадке был Юрий Стоянов.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмках одноимённого фильма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить