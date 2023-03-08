Лукерья Ильяшенко рассказала о своей героине в сериале «Вампиры средней полосы»

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала подробности о своей героине Агате в сериале «Вампиры средней полосы».

«Я считаю, что моя героиня Агата получилась классной. Достаточно сложно придумывать предысторию персонажу, когда у него нет арки героя — личной трансформации на протяжении всей истории. Агата пока остаётся злым персонажем в этой вампирской истории», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметила актриса, на съёмках ей было тяжело «хамить», поскольку партнёром по площадке был Юрий Стоянов.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмках одноимённого фильма.