VK запустил новый сезон платформы «Простор» для создателей контента

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VK сообщил о запуске нового сезона креативной платформы «Простор», которая объединит пять направлений, в том числе дизайн, медиа-арт, цифровую моду, создание музыкальных видео и веб-сериалов.
VK запустил новый сезон платформы «Простор» для создателей контента
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Программа включает онлайн-лекции, интенсивы и мастер-классы от экспертов VK Музыки, VK Видео и представителей креативных индустрий.

«Креативная платформа «Простор» — место встречи молодых талантливых создателей контента. VK поддерживает творцов в разных направлениях — мы даём им все необходимые инструменты для создания и продвижения своих арт-проектов, съёмки клипов для популярных исполнителей», — отметила Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.

Аудитория первого сезона марафонов «Простор» превысила 30 тыс. человек.

Ранее «ВКонтакте» представила на Content Day главные обновления для создателей контента.

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