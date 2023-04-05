VK запустил новый сезон платформы «Простор» для создателей контента

VK сообщил о запуске нового сезона креативной платформы «Простор», которая объединит пять направлений, в том числе дизайн, медиа-арт, цифровую моду, создание музыкальных видео и веб-сериалов.

Gettyimages.ru

© SOPA Images

Программа включает онлайн-лекции, интенсивы и мастер-классы от экспертов VK Музыки, VK Видео и представителей креативных индустрий. «Креативная платформа «Простор» — место встречи молодых талантливых создателей контента. VK поддерживает творцов в разных направлениях — мы даём им все необходимые инструменты для создания и продвижения своих арт-проектов, съёмки клипов для популярных исполнителей», — отметила Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK. Аудитория первого сезона марафонов «Простор» превысила 30 тыс. человек. Ранее «ВКонтакте» представила на Content Day главные обновления для создателей контента.