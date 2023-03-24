«ВКонтакте» представила уникальные инструменты для создания медиаконтента с использованием технологий машинного обучения

«ВКонтакте» представила на Content Day главные обновления для создателей контента. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что «ВКонтакте» анонсировала standalone-приложение для обработки и генерации видео и фото с уникальными ML-инструментами, многофункциональный видеоредактор в «VK Клипах», редактор текстов для совместной работы, NFT-маркетплейс и NFT-награды для лучших авторов, ML-технологии для онлайн-дубляжа в реальном времени, автоперевода, генеративных аватарок для профилей и обложек для сообществ.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» установила новые рекорды по аудитории и её активности.