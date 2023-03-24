«ВКонтакте» представила уникальные инструменты для создания медиаконтента с использованием технологий машинного обучения
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Отмечается, что «ВКонтакте» анонсировала standalone-приложение для обработки и генерации видео и фото с уникальными ML-инструментами, многофункциональный видеоредактор в «VK Клипах», редактор текстов для совместной работы, NFT-маркетплейс и NFT-награды для лучших авторов, ML-технологии для онлайн-дубляжа в реальном времени, автоперевода, генеративных аватарок для профилей и обложек для сообществ.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» установила новые рекорды по аудитории и её активности.