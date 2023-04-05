Украинский актёр Остап Ступка попал в ДТП в центре Киева. Он находился за рулём в нетрезвом виде.

Как сообщает сайт телеканала ТСН, инцидент произошёл ночью (23:15) 4 апреля на улице Фёдорова в Голосеевском районе Киева.

Ступка на своём Range Rover влетел в припаркованный на остановке Mitsubishi, за рулём которого сидел мужчина. Потерпевший был госпитализирован с многочисленными травмами.

Известно, что полиция задержала Остапа Ступку на месте происшествия. При проверке актёра на алкогольное опьянение прибор показал 1,62 промилле. Артисту грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

Ранее стало известно, что более десяти человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе в Ростовской области.