В отборочной комиссии ММКФ рассказали о расширении географии кинофестиваля

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Расширение географии Московского международного кинофестиваля составило 10% по сравнению с 2022 годом, в том числе — за счёт участия латиноамериканских стран, которые на ближайшем смотре представят 30 картин, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.
В отборочной комиссии ММКФ рассказали о расширении географии кинофестиваля
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«География стран — участниц Московского кинофестиваля расширяется — плюс 10% к цифрам прошлого года. Более шести десятка стран участвуют в программах ММКФ в этом году… Швеция, Болгария, Дания, Таиланд, Норвегия, Португалия, Сингапур, Египет, Сирия, Танзания, Саудовская Аравия, Чили, Колумбия», — отметил Кудрявцев на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что аккредитацию на ММКФ смогут получить студенты творческих вузов.

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