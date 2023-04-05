В отборочной комиссии ММКФ рассказали о расширении географии кинофестиваля
- РИА Новости
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«География стран — участниц Московского кинофестиваля расширяется — плюс 10% к цифрам прошлого года. Более шести десятка стран участвуют в программах ММКФ в этом году… Швеция, Болгария, Дания, Таиланд, Норвегия, Португалия, Сингапур, Египет, Сирия, Танзания, Саудовская Аравия, Чили, Колумбия», — отметил Кудрявцев на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что аккредитацию на ММКФ смогут получить студенты творческих вузов.