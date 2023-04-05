В Белграде состоится российский фестиваль изобретательной музыки Fields
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Фестиваль состоится на трёх локациях: в Ботаническом саду «Евремовац», кинозале Дома Молодёжи и на летней сцене Drugstore.
В мероприятии заявлены исполнители и группы, играющие музыку различных жанров, таких как авант-фолк, словенская квир-электроника, белградский даб, традиционные акапеллы из сербских деревень, американский гитарный минимализм, британская рейв-утопия и российский нью-эйдж.
«Fields RS — это экстатичный экспириенс эксчейндж. Пристрастное исследование незнакомого музыкального ландшафта и временная реконструкция собственного, увлекательная взаимоинтеграция культур и скромный праздник аудиогедонизма», — сказано в пресс-релизе фестиваля.
Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.