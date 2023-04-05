В Белграде состоится российский фестиваль изобретательной музыки Fields

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Российский фестиваль изобретательной музыки Fields пройдёт в столице Сербии Белграде с 16 по 18 июня.
В Белграде состоится российский фестиваль изобретательной музыки Fields
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Фестиваль состоится на трёх локациях: в Ботаническом саду «Евремовац», кинозале Дома Молодёжи и на летней сцене Drugstore.

В мероприятии заявлены исполнители и группы, играющие музыку различных жанров, таких как авант-фолк, словенская квир-электроника, белградский даб, традиционные акапеллы из сербских деревень, американский гитарный минимализм, британская рейв-утопия и российский нью-эйдж.

«Fields RS — это экстатичный экспириенс эксчейндж. Пристрастное исследование незнакомого музыкального ландшафта и временная реконструкция собственного, увлекательная взаимоинтеграция культур и скромный праздник аудиогедонизма», — сказано в пресс-релизе фестиваля.

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве 27 марта.

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